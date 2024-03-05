Депутат-единоросс поблагодарил за помощь в организации спортивных соревнований волонтеров «Единой России»

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Отличницы, спортсменки, патриотки. Более сотни спортивных турниров и соревнований помогли организовать и провести в самарском регионе волонтёры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии». Поздравил прекрасную половину организаторской спортивной команды партии накануне Международного женского дня координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области, депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Роман Балтер.

Он отметил, что молодёжная политика – безусловный приоритет для государства, и все, кто сейчас в этом зале - и есть будущее нашего региона и страны.

С депутатом ребята обсудили работу самарской делегации на Всемирном фестивале молодёжи, проведение в России турнира по фиджитал-спорту, скорый старт областной просветительской акции «За родное! За свое!», выставку «Россия» на ВДНХ, где уже побывали многие самарцы.

«Хочу, чтобы вы гордились своей страной, были патриотами родного края. Если мы с вами сможем начать это делать - гордиться своей страной, гордиться своей областью, гордиться своим городом, своим районом, тем домом, в котором вы живёте, и радоваться этому, то тогда у ваших детей будет светлое, счастливое будущее», - подчеркнул координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Напомним, что в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Самарской области проводятся массовые спортивные мероприятия регионального и городского уровня. Визитной карточкой проекта в Самарской области стали соревнования среди родительских школьных команд «Высший класс», в которых приняли участие более 10 тысяч человек. Проводятся состязания в рамках школьных лиг и спортивных детских клубов по различным видам спорта, оказывается информационная и организационная поддержка региональным спортивным федерациям и секциям, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"