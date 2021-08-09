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Жителям Самарской области предложили высказаться об электронных сервисах на портале Госуслуги

9 августа 2021 13:14
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Жителям Самарской области предложили высказаться об электронных сервисах на портале Госуслуги

До 1 сентября 2021г. жители Самарской области могут принять участие в онлайн-опросе о потребности граждан в реализации государственных электронных сервисов, который организован департаментов цифровых технологий и связи Самарской области. Опрос доступен на сайте департамента по адресу https://dit.samregion.ru/ в разделе «Общественные голосования». Опрос проводится в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Информационная инфраструктура». 

Для прохождения опроса необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Пользователям предлагается ответить всего на один вопрос: Какие электронные сервисы вы считаете необходимыми для реализации на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области?

Опрос анонимный. Его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.

- По итогам голосования будет сформирован перечень предложений, который будет учтен при работе над улучшением сервиса предоставления госуслуг в электронном виде. Возможно, благодаря опросу будет реализован как-то новый вид электронной услуги, который окажется максимально востребован жителями Самарской области, - пояснили в управлении региональной информатизации департамента информтехнологий и связи.

Теги: Госуслуги соцопрос

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