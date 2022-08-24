Житель Жигулевска задолжал 70 тысяч рублей и не смог вылететь за границу

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В отделении судебных приставов г. Жигулевска на исполнении находилось несколько исполнительных производств, предметом которых, в том числе, являлось взыскание задолженности по коммунальным платежам. Мужчина, зная о необходимости исполнения решения суда, не торопился прощаться с долгом.

В рамках исполнительного производства для проверки имущественного положения должника судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате полученных данных сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а также запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства.

Данные меры не заставили должника задуматься о погашении задолженности. В связи с тем, что нарушитель продолжал уклоняться от исполнения решения суда, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении местного жителя постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также постановление об ограничении в праве выезда за границу.

Должник, планируя заграничную поездку, незамедлительно погасил как основную сумму долга, так и исполнительский сбор. Судебный пристав-исполнитель снял все ограничения в отношении мужчины. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.