Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 51,4 тыс. рублей

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За год федеральный МРОТ прибавил 16,6% и в настоящий момент составляет 22440 рублей, однако россияне уверены, что этого недостаточно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у экономически активного населения мегаполисов, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их регионе.

В Самаре желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 51 400 руб., в сентябре 2024 года эта сумма была равна 50 200 руб., в декабре 2023 года – 38 100 руб., а в августе того же года – 36 900 руб.

По мнению москвичей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в столице должен быть в среднем 61800 рублей в месяц. Это самые высокие ожидания среди мегаполисов России. Сейчас МРОТ в Москве составляет 32916 рублей, что почти в два раза меньше желаемого уровня. По сравнению с декабрем 2023 года запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда выросли на 36%.



На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда на уровне 59000 рублей в месяц. Это на 35% больше, чем запросы в декабре 2023 года.



Третье место занял Санкт-Петербург. В этом городе желаемый МРОТ составляет 58500 рублей (ожидания за год выросли на 36%). Фактический же размер МРОТ в Санкт-Петербурге — 28750 рублей.



В топ-5 городов с самыми высокими ожиданиями по МРОТ, кроме двух столиц и Хабаровска, также вошли Владивосток (55 800 рублей в месяц) и Краснодар (55300 рублей).



Относительно скромные запросы к МРОТ — в Нижнем Новгороде и Ижевске (по 48000 рублей в месяц), а также в Кирове (49200 рублей), Волгограде (49300 рублей), Астрахани (49400 рублей) и Пензе (49500 рублей).



Самый высокий темп прироста ожиданий к МРОТ за год (плюс по 38%) — в Казани (55100 рублей), Тольятти (52000 рублей) и Оренбурге (51900 рублей). На 37% выросли запросы в Краснодаре (55300 рублей), Омске (54800 рублей) и Саратове (53500 рублей).





Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 8 декабря 2024 года — 10 января 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет

Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников