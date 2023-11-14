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За 10 месяцев самарские приставы предотвратили пронос в суд свыше 22,5 тысяч запрещенных предметов

14 ноября 2023 10:56
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За 10 месяцев самарские приставы предотвратили пронос в суд свыше 22,5 тысяч запрещенных предметов

За 10 месяцев 2023 года судебные приставы предотвратили пронос свыше 22,5 тысяч запрещенных предметов и выявили 147 граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов ежедневно несут службу в 53 зданиях судов. Их задача следить за безопасностью судей и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия. Так, за нарушения общественного порядка в здании суда с начала 2023 года судебные приставы по ОУПДС составили 530 административных протоколов по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Сотрудники Службы предотвратили пронос более 22,5 тысяч запрещенных предметов, при этом чаще всего в суд пытались пронести холодное оружие.

Помимо обеспечения безопасности в зданиях судов в должностные обязанности судебных приставов по ОУПДС входит также обеспечение безопасности судебных приставов и участников исполнительных действий. С начала 2023 года за нарушение ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» сотрудниками Службы составлено 705 административных протоколов.

Судебными приставами по ОУПДС также оказывается содействие органам дознания, следствия и суда в установлении лиц, находящихся в розыске. В результате работы сотрудников Службы с начала 2023 года установлено место нахождения 147 таких лиц.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности как работников, так и посетителей суда.

 

Теги: Судебные приставы

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