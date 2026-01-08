Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой

О продуктах, которые помогут поддержать здоровье детей зимой, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева, выделив пять ключевых групп продуктов, которые желательно регулярно включать в зимний рацион.

Цитрусовые. Они являются источником витамина С, который играет важную роль в поддержке иммунной системы и помогает организму противостоять простудным заболеваниям.

Морковь. Она богата бета-каротином, из которого в организме синтезируется витамин А. Этот витамин необходим для здоровья зрения, кожи и слизистых оболочек.

Орехи. Они содержат ценные жирные кислоты, витамин Е и магний, поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и помогают восполнять энергетические затраты в холодное время года, пояснила Михалева.

Рыба — как жирных, так и нежирных сортов. Лосось, треска и хек богаты витамином D, дефицит которого особенно актуален в период нехватки солнечного света.

Хурма — сезонный фрукт, насыщенный витаминами и микроэлементами. Она содержит витамин А, железо, пищевые волокна и природные сахара, поддерживающие уровень энергии и пищеварение.

Специалист отметила, что грамотный зимний рацион помогает детям сохранять активность и хорошее самочувствие. Важно ориентироваться на вкусовые предпочтения ребенка и стремиться к разнообразию в питании.

