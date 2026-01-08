Я нашел ошибку
Главные новости:
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой

Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.

О продуктах, которые помогут поддержать здоровье детей зимой, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала детский эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева, выделив пять ключевых групп продуктов, которые желательно регулярно включать в зимний рацион. 

Цитрусовые. Они являются источником витамина С, который играет важную роль в поддержке иммунной системы и помогает организму противостоять простудным заболеваниям.

Морковь. Она богата бета-каротином, из которого в организме синтезируется витамин А. Этот витамин необходим для здоровья зрения, кожи и слизистых оболочек.

Орехи. Они содержат ценные жирные кислоты, витамин Е и магний, поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и помогают восполнять энергетические затраты в холодное время года, пояснила Михалева.

Рыба — как жирных, так и нежирных сортов. Лосось, треска и хек богаты витамином D, дефицит которого особенно актуален в период нехватки солнечного света. 

Хурма — сезонный фрукт, насыщенный витаминами и микроэлементами. Она содержит витамин А, железо, пищевые волокна и природные сахара, поддерживающие уровень энергии и пищеварение. 

Специалист отметила, что грамотный зимний рацион помогает детям сохранять активность и хорошее самочувствие. Важно ориентироваться на вкусовые предпочтения ребенка и стремиться к разнообразию в питании.

 

Фото:  freepik.com

