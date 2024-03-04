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Врач-диетолог: из-за приема белого хлеба может подняться уровень сахара в крови

4 марта 2024 22:35
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Мука лишается важных питательных веществ в процессе изготовления белого хлеба: повышается гликемический индекс продукта, он становится вредным для здоровья.

Употребление белого хлеба может привести к повышению уровня сахара в крови. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишут "Известия".

Он объяснил, что мука лишается важных питательных веществ в процессе изготовления белого хлеба: повышается гликемический индекс продукта, он становится вредным для здоровья.

«Белый хлеб — это хлеб, приготовленный из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. <…> И поэтому крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается. В результате повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам врача, такая реакция приводит к развитию метаболического синдрома, а это болезни современного образа жизни, такие как сахарный диабет, подагра, гипертония и другие. В таком случае специалисты рекомендуют употреблять хлеб, в котором больше пищевых волокон. Хорошей альтернативой являются серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей, объяснил Гинзбург.

Диетолог также посоветовал не сочетать белый хлеб с сахаром, маслом, маргарином.

Теги: Медицина

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