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В Управлении Росгвардии по Самарской области начался зимний период подготовки

11 января 2023 10:07
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В Управлении Росгвардии по Самарской области начался зимний период подготовки

С января по май в подразделениях ведомства будут проводиться мероприятия по подготовке сотрудников и военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач.

С началом нового, зимнего периода подготовки коллег поздравил начальник территориального Управления генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Он поблагодарил росгвардейцев, принимавших участие в обеспечении безопасности новогодних и рождественских праздников и довел до сотрудников и военнослужащих информацию о задачах, стоящих перед ними в текущем году.

«Начало очередного периода подготовки в Росгвардии совпало со знаковой датой - 75-летним юбилеем начала операции «Кольцо», ключевого события Сталинградской битвы. В настоящее время наша страна переживает крайне сложное и непростое время и наша задача - упорно наращивать потенциал знаний, в рамках своих специальностей. Сотрудники и военнослужащие, действуя четко, грамотно и толково, не допуская при этом малодушия, выполнят все стоящие перед ними задачи. Я уверен, что в этом году мы, действуя слаженно, сможем добиться высоких результатов по всем направлениям нашей деятельности», - подчеркнул генерал-майор Эсауленко.

По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по морально-психологической подготовке, требованиям безопасности в повседневной деятельности, при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами. Особое внимание в ходе занятий было уделено противопожарной безопасности, защите от бытового травматизма, низких температур, мерах профилактики и оказанию первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Другой актуальной темой занятий стала профилактика дорожно-транспортных происшествий. Все доклады сопровождались наглядным материалом и обучающими видеороликами.

Теги: Росгвардия

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