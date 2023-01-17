В центре телефонного обслуживания ФССП России доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота

Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.
В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 88003030000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.
Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.
При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.
Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.
Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.
Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.
По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.
В дальнейшем проектом предусмотрено добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из популярных источников: Telegram, Viber, VK Messenger и с официального сайта ФССП России.
Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов Федеральной службы судебных приставов, повысить качество обслуживания граждан, увеличить количество их консультаций.
Напоминаем, что Главным управлением ФССП России по Самарской области в Telegram-канале создан чат-бот. Для активации сервиса необходимо перейти по ссылке http://t.me/UFSSPSambot и нажать «Старт». После этого пользователям становятся доступны ответы на самые популярные вопросы, входящие в компетенцию Службы судебных приставов.