В центре телефонного обслуживания ФССП России доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота

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Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 88003030000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.

Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.

Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

В дальнейшем проектом предусмотрено добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из популярных источников: Telegram, Viber, VK Messenger и с официального сайта ФССП России.

Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов Федеральной службы судебных приставов, повысить качество обслуживания граждан, увеличить количество их консультаций.