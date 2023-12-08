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В Тольятти прошел слёт «Автомобильный профессиональный вызов» 

8 декабря 2023 15:50
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В рамках слета прошел конкурс для студентов средних и высших учебных заведений, молодых специалистов промышленных предприятий региона.

В Тольятти завершился региональный слет «Автомобильный профессиональный вызов». Он проводился министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области на площадке Тольяттинского государственного университета по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке моногорода Тольятти. С инициативой его проведения выступил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Цель слета - повышение престижа профессий отрасли автомобилестроения и привлечение молодежи в эту сферу.

«Мы все понимаем сейчас, что идет большое переформатирование отрасли автомобилестроения, - подчеркнула врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Юлия Бренер, - Это связано и с импортозамещением, и с роботизацией производства, и с повышением производительности труда. Безусловно, молодые квалифицированные кадры необходимы отрасли. И они необходимы не только сегодня, но и на перспективу. Поэтому на слет мы пригласили не только студентов и специалистов отрасли, но и школьников, для которых были организованы мастер-классы, экскурсии и другие интерактивы».

В рамках слета прошел конкурс для студентов средних и высших учебных заведений, молодых специалистов промышленных предприятий региона по трем номинациям: «Инженерный дизайн CAD», «Инженер-технолог машиностроения», «Сварочные технологии». Старшеклассники школ Самарской области также могли принять участие в двух первых номинациях. Всего в конкурсе приняли участие более 60 человек. Участники не скрывали – было сложно, но это придает еще больший вес победе.

«Я участвовал в номинации «Инженер-технолог», - рассказал один из победителей, студент ТГУ Владислав Соколов. - Занял первое место. Конкуренция была сильная, а задания сложные, они совмещали в себе и конструкторские, и технологические аспекты нашей работы. Считаю, что смог проявить те навыки, которые получил за четыре года учебы в университете. После завершения обучения планирую работать на «Автовазе».

Всего участниками и гостями слета стали более тысячи человек.

«Я вижу колоссальный интерес со стороны молодежи, глаза у ребят горят, причем, чувствуется желание проявить себя и в рабочих, и в инженерных профессиях, - отметил ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. -  И это очень здорово, на самом деле. Ребята понимают, что спрос на инженерные специальности со стороны работодателя как никогда велик, и это подстегивает интерес к отрасли».

Инженерные специальности в этом году пополнили перечень востребованных профессий в Самарской области. Новый статус дает право трудоустроившимся по этому направлению молодым специалистам получить до пяти мер поддержки. Изменения внесены региональным правительством по поручению главы региона Дмитрия Азарова с целью закрепления перспективных кадров на предприятиях области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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