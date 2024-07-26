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Найти потерявшуюся собаку поможет резидент «Жигулёвской долины» - ООО «Золотой нос»

26 июля 2024 14:38
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Компания разработала приложение на основе ИИ, которое создаёт цифровой паспорт собаки по уникальному узору её ринариума, то есть кончика носа.

 

Для многих людей собака – настоящий член семьи, потерять любимца – большое несчастье. Как найти собаку, если она потерялась или её украли? Резидент технопарка «Жигулёвская долина» ООО «Золотой нос» нашёл решение этой проблемы с помощью своего проекта «Комплекс для идентификации домашних животных на основе машинного зрения».

Специалисты «Золотого носа» изучили ситуации, когда животные теряются или их крадут, срывая чипы. Компания разработала приложение на основе искусственного интеллекта, которое создаёт цифровой паспорт собаки по уникальному узору её ринариума, то есть кончика носа. С помощью приложения достаточно сделать фотографию носа собаки, чтобы получить нужную информацию и связаться с владельцем.

Способ похож на идентификацию человека по отпечатку пальца, это обеспечивает высокую точность и безопасность. В компании считают, что это более гуманный способ идентификации собак, чем применение клейма или вживление чипов. 

Генеральный директор ООО «Золотой нос» Екатерина Киреева прокомментировала: «Наш проект – ещё одна возможность обратить внимание на положение домашних животных и внести вклад в развитие dog-friendly культуры, суть которой – создание удобных условий для жизни собак и их владельцев в обществе».

Компания является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с апреля 2024 года. «Статус открывает новые возможности для роста и партнерств, даёт доступ к инфраструктуре. Кроме того, специалисты технопарка помогают развивать и масштабировать наш проект», - резюмировала Екатерина Киреева.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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