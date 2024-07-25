Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук

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Один из крупнейших производителей стальных колес в России – тольяттинский «Завод стальных колес» – нарастил мощности выпуска штампосварных колес для легковых и коммерческих автомобилей на 2 млн единиц в год. Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.

Инвестиции в расширение производства превысили 500 млн рублей. Из них 337 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Компания на средства займа ФРП приобрела автоматизированную линию изготовления обода колеса и линию штамповки дисков диаметром от 13 до 19 дюймов. Ранее на заводе выпускали колеса диаметром от 13 до 16 дюймов. Благодаря этому общие производственные мощности предприятия возросли в 2,3 раза – с 1,5 млн до 3,5 млн колес в год.



Тольяттинский «Завод стальных колес» поставляет продукцию в крупные оптово-розничные сети по продаже автомобильных шин и колесных дисков. Увеличение производства стальных колес в Тольятти позволит компании занять до 50% российского рынка стальных колес, серьезно потеснив импорт. Кроме того, после прохождения процедуры номинирования завод планирует поставлять штампосварные колеса для «АвтоВАЗа» и автомобилестроительных предприятий. Стальные штампованные колеса изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации превышает 95%.

«Благодаря ФРП мы провели масштабную модернизацию производства, внедрили современные автоматизированные линии с применением роботов-манипуляторов и значительно снизили долю ручного труда. Это позволило нарастить объемы выпуска в 2,3 раза и увеличить производительность труда на участке штамповки в 2 раза. Кроме того, мы расширили размерный ряд – теперь предприятие может выпускать новые для компании колеса диаметром от 16 до 19 дюймов в объеме до 1 млн штук в год», – рассказал директор ООО «Завод стальных колес» Валерий Шиянов.



Поддержку предприятиям оказывает также созданный в 2019 году Государственный фонд развития промышленности Самарской области. За время своей деятельности он также выдал займы на сумму более 1100 млн рублей, при этом интерес предприятий к его услугам растет с каждым годом.



Напомним, в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге глава региона, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. В ходе встречи Вячеслав Федорищев отметил, что взаимодействие с Фондом развития промышленности у региона хорошо налажено, и есть возможности для расширения дальнейшего сотрудничества. Также руководитель области сообщил, что региональный фонд развития промышленности в очередной раз был докапитализирован в рамках поправок в бюджет.



«Завод участник нацпроекта «Производительность труда» с 2019 года. За это время на предприятии внедрены принципы бережливого производства, увеличена производительность труда и результатом этой работы, при участии ФРП, стала новая автоматическая линия производства автомобильных колес. Всего с 2015 года при поддержке ФРП в Самарской области реализовано

38 инвестиционных проектов на сумму более 19 млрд. рублей. И эта работа продолжается - в текущем году уже объем финансирования составил свыше 7 млрд рублей, - прокомментировал врио заместителя министра – руководителя департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.



Таким образом, государственные меры поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровне, позволяют нашим промышленным предприятиям успешно модернизировать производство, внедрять новые технологии, осваивать выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. Это способствует развитию промышленного потенциала Самарской области, повышению ее экономической устойчивости и обеспечению технологического суверенитета страны.

Фото: Никита Петров