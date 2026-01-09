Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке представлены уникальные рукописные документы.
В Самаре состоится открытие выставки «Славные имена Самарской губернии в архивных документах»
Ксении Шаровой вручено благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД России «Сызранское» и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
В Сызрани социальный работник не дала двум своим подопечным поддаться на уловки мошенников
Гости поздравили ребят с праздниками, пожелав крепкого здоровья, счастья, исполнения заветных желаний, и вручили в подарок телевизор.
«Полицейский Дед Мороз»: в Новокуйбышевске полицейские навестили воспитанников школы–интерната
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани социальный работник не дала двум своим подопечным поддаться на уловки мошенников

140
Ксении Шаровой вручено благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД России «Сызранское» и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

Сызранские полицейские поблагодарили социального работника, предотвратившую мошенничество в отношении пенсионеров.

Полицейские совместно с представителями Общественных советов на постоянной основе проводят встречи с работниками трудовых коллективов, направленные на профилактику дистанционных мошенничеств.

Так, в Сызрани, благодаря бдительности Ксении Шаровой, социального работника отдела по социальным вопросам Центра социального обслуживания населения "Сызранский", двое её подопечных не поддались на уловки мошенников и сохранили свои накопления.

В случае с 45-летней жительницей Сызрани социальный работник появилась на пороге квартиры своей подопечной как раз во время видеозвонка в одном из месенджеров, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, пытались завладеть паспортными данными и данными банковских карт. Ксения Эдуардовна не растерялась и, несмотря на угрозы и запугивания звонивших, быстро прервала телефонный разговор и долго успокаивала испуганную женщину до приезда родственников и полиции.

Еще к одной 80-летней получательнице социальных услуг Ксения Шарова пришла немного раньше обычного и застала ее сильно расстроенной. Как оказалось, по стационарному телефону злоумышленники несколько часов «обрабатывали» женщину, и она уже успела раскрыть им все свои финансовые тайны. соцработник срочно позвонила участковому, рассказала о случившимся и до его приезда отвлекала местную жительницу от телефонных разговоров с аферистами, не давая ей поддаться давлению мошенников.

Ксении Шаровой вручено благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД России «Сызранское» и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

Заместитель начальника полиции подполковник полиции Алексей Виноградов, вручая социальному работнику благодарственное письмо, отметил, что подобные поступки служат ярким примером результативного взаимодействия общества и полиции. Подполковник полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой поблагодарили Ксению Шарову за грамотные действия, неравнодушное и ответственное отношение к своей работе и активную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
08 января 2026, 16:54
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства. Общество
462
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
06 января 2026, 17:29
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены. Общество
983
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.
24 декабря 2025, 21:35
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.   Общество
791
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1001
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
794
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
753
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
987
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
918
Весь список