В Сызрани социальный работник не дала двум своим подопечным поддаться на уловки мошенников

Сызранские полицейские поблагодарили социального работника, предотвратившую мошенничество в отношении пенсионеров.

Полицейские совместно с представителями Общественных советов на постоянной основе проводят встречи с работниками трудовых коллективов, направленные на профилактику дистанционных мошенничеств.

Так, в Сызрани, благодаря бдительности Ксении Шаровой, социального работника отдела по социальным вопросам Центра социального обслуживания населения "Сызранский", двое её подопечных не поддались на уловки мошенников и сохранили свои накопления.

В случае с 45-летней жительницей Сызрани социальный работник появилась на пороге квартиры своей подопечной как раз во время видеозвонка в одном из месенджеров, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, пытались завладеть паспортными данными и данными банковских карт. Ксения Эдуардовна не растерялась и, несмотря на угрозы и запугивания звонивших, быстро прервала телефонный разговор и долго успокаивала испуганную женщину до приезда родственников и полиции.

Еще к одной 80-летней получательнице социальных услуг Ксения Шарова пришла немного раньше обычного и застала ее сильно расстроенной. Как оказалось, по стационарному телефону злоумышленники несколько часов «обрабатывали» женщину, и она уже успела раскрыть им все свои финансовые тайны. соцработник срочно позвонила участковому, рассказала о случившимся и до его приезда отвлекала местную жительницу от телефонных разговоров с аферистами, не давая ей поддаться давлению мошенников.

Ксении Шаровой вручено благодарственное письмо от имени начальника МУ МВД России «Сызранское» и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

Заместитель начальника полиции подполковник полиции Алексей Виноградов, вручая социальному работнику благодарственное письмо, отметил, что подобные поступки служат ярким примером результативного взаимодействия общества и полиции. Подполковник полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой поблагодарили Ксению Шарову за грамотные действия, неравнодушное и ответственное отношение к своей работе и активную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО