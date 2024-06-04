Я нашел ошибку
Главные новости:
Ими уже заинтересовались полиция и прокуратура. 
В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина
Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Медики Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии
Иван Пивкин заверил главу региона, что программа будет подготовлена, по данному вопросу он доложит руководителю области в кратчайшие сроки.
Вячеслав Федорищев поручил Ивану Пивкину в течении недели подготовить программу обновления  общественного транспорта
Оперативное мероприятие проводилось при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.
В Сызрани полицейские пресекли деятельность казино
По состоянию на начало апреля, свыше 1,3 тысячи приборов учета тепла у организаций Самарской области работают некорректно.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости своевременной проверки работоспособности приборов учета
Бойцы проходят реабилитацию клиническом санатории «Волга» в Самаре.
В Самаре участники X Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ выступили перед бойцами СВО
Молодой человек находился в глубокой коме 10 суток в отделении реанимации.
Врачи больницы имени Семашко спасли жизнь молодому человеку, тяжело пострадавшему в ДТП
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани полицейские пресекли деятельность казино

4 июня 2024 18:53
106
Оперативное мероприятие проводилось при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызрани совместно с коллегами 3 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД СО в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в Сызрани.

Установлено, что местный житель 1967 года рождения вместе с сыном 1993 года рождения по предварительному сговору с двумя жительницами города Сызрани 1982 и 1986 годов рождения организовали в жилом доме незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны. С места происшествия изъяли 2 игровых стола, игральные карты, покерные фишки, шафл-машинку, сотовые телефоны, денежные средства и документы, свидетельствовавшие о противоправной деятельности фигурантов.

Оперативное мероприятие проводилось при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом по г. Сызрани СУ СК РФ по Самарской области в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела. сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он задержан. Возбуждено уголовное дело.
28 марта 2024, 20:42
В Сызрани во время пьяной драки молодой человек убил своего пожилого знакомого
Он задержан. Возбуждено уголовное дело. Закон
3607
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения.
28 февраля 2024, 18:08
В Сызрани осуждены мужчина и его сын за незаконное лишение человека свободы
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. Закон
5170
Ему поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП.
28 февраля 2024, 14:54
В Самаре пенсионер спасая "внучку" перевел мошенникам 100 тысяч рублей
Ему поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП. Происшествия
1468
В центре внимания
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
133
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
241
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
517
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
502
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3173
Весь список