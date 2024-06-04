В Сызрани полицейские пресекли деятельность казино

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызрани совместно с коллегами 3 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД СО в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в Сызрани.

Установлено, что местный житель 1967 года рождения вместе с сыном 1993 года рождения по предварительному сговору с двумя жительницами города Сызрани 1982 и 1986 годов рождения организовали в жилом доме незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны. С места происшествия изъяли 2 игровых стола, игральные карты, покерные фишки, шафл-машинку, сотовые телефоны, денежные средства и документы, свидетельствовавшие о противоправной деятельности фигурантов.

Оперативное мероприятие проводилось при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом по г. Сызрани СУ СК РФ по Самарской области в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское» продолжают оперативное сопровождение данного уголовного дела. сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО