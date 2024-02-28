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В Сызрани осуждены мужчина и его сын за незаконное лишение человека свободы

28 февраля 2024 18:08
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Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения.

Собранные следственным отделом Сызрани доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему местному жителю и его 25-летнему сыну.

Следствием и судом установлено, что 28 января 2023 года злоумышленники на почве личных неприязненных отношений вывезли мужчину 1994 года рождения на участок местности, расположенный в Сызранском районе Самарской области, где угрожали убийством и применили насилие не опасное для жизни и здоровья.

Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, связанные с укорачиванием длины стволов, а также изготовлением приклада.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца и 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год и 1 год 6 месяцев соответственно, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Сызрань Уголовное дело

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