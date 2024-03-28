Я нашел ошибку
Главные новости:
Производители аппаратов PlayStation, Xbox и Nintendo Switch приостановили работу в России в марте 2022 года.
Путин поручил кабмину до 15 июня рассмотреть вопрос об организации российского производства игровых консолей
Причина - сработала сигнализация столкновения с землей. 
Самолет из Египта ушел на второй круг при посадке в Курумоче
Он задержан. Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани во время пьяной драки молодой человек убил своего пожилого знакомого
На призовые места в литературном состязании претендуют сотни участников из самых разных уголков России и ближнего зарубежья.
В СОУНБ пройдёт финал Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта – 2024»
Дмитрий Азаров выразил Герою РФ искренние слова уважения и благодарности за то, что генерал-полковник делает для России и каждого жителя страны.
Дмитрий Азаров поздравил Андрея Мордвичева с присвоением звания Героя  РФ
В ПГУТИ прошел ежегодный форум «Кадры для цифровой экономики»
В ПГУТИ прошел ежегодный форум «Кадры для цифровой экономики»
Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля.
В Сергиевском районе съехал с дороги и опрокинулся на бок грузовик Scania
Водителям рекомендуют не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки.
ГИБДД СО: сильные осадки (мокрый снег, дождь) влияют на безопасность дорожного движения
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Добрые новости": онлайн-лекторий «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство»
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани во время пьяной драки молодой человек убил своего пожилого знакомого

28 марта 2024 20:42
101
Он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

26 марта подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире по месту жительства  своего 64-летнего знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора и обоюдная драка, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СКР СО.

 

Фото:  СУ СКР СО

Теги: Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения.
28 февраля 2024, 18:08
В Сызрани осуждены мужчина и его сын за незаконное лишение человека свободы
Кроме того, в ходе обыска у 40-летнего осужденного изъято двуствольное охотничье ружье, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. Закон
1852
Ему поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП.
28 февраля 2024, 14:54
В Самаре пенсионер спасая "внучку" перевел мошенникам 100 тысяч рублей
Ему поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП. Происшествия
1375
Следователями СК возбуждено уголовное дело о халатности.
15 февраля 2024, 18:27
В Сызрани на женщину напали бродячие собаки
Следователями СК возбуждено уголовное дело о халатности. Происшествия
1669
В центре внимания
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
209
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
268
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
469
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
427
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
1133
Весь список