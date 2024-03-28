В Сызрани во время пьяной драки молодой человек убил своего пожилого знакомого

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

26 марта подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире по месту жительства своего 64-летнего знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора и обоюдная драка, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО