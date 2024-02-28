В Самаре пенсионер спасая "внучку" перевел мошенникам 100 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые выдают себя за родственников, попавших в беду.

В Самаре 85-летнему жителю города Сызрань поступил телефонный звонок. Девушка представилась его родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП и для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму. «Внучка» сообщила пенсионеру, что к нему приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Пенсионер поверил звонившей, напомнил «внучке» свой адрес и через некоторое время к нему в квартиру приехал незнакомец, которому мужчина передал 100 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВДСО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВДСО