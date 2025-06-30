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В СИЗО-4 УФСИН СО прошёл День открытых дверей для родных осуждённых

30 июня 2025 15:24
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Завершился День открытых дверей чаепитием, организованным для осуждённых и их близких.

В СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области традиционно прошёл День открытых дверей для родственников осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию.

Перед началом визита с гостями провели инструктаж и разъяснили порядок пребывания на территории изолятора заместитель начальника СИЗО-4 Фарид Кабилов, который также ответил на интересующие вопросы родных осуждённых.

После этого родственники были допущены на территорию общежития отряда, где их встретил начальник отряда Александр Порсков. Он провёл экскурсию по жилой зоне, подробно рассказав о бытовых условиях, распорядке дня и обязанностях осуждённых.

Завершился День открытых дверей чаепитием, организованным для осуждённых и их близких, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области 

Теги: Самара

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