В Самарском Доме офицеров прошло пожарно-техническое учение

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По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки на сцене произошло возгорание декораций.

Создалась угроза распространения опасных для человека продуктов горения. Администрация здания организовала эвакуацию персонала. Прибывшие пожарные МЧС России ликвидировали условный пожар на площади 70 квадратных метров.

В ходе учений администрацией Дома офицеров была отработана эвакуация. Все цели, стоявшие перед пожарными МЧС России, были успешно достигнуты, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО