В Самарской области завершилась акция "Должник на воде"

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В ходе акции «Должник на воде» судебные приставы региона проверили на наличие задолженностей свыше 140 граждан – водителей и пассажиров маломерных судов.

С июля по сентябрь судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области «дежурили» в акваториях рек Самары, Тольятти и Сызрани, чтобы проверить владельцев водных транспортных средств на наличие задолженностей и проинформировать о цифровых сервисах ФССП России.

В акции приняли участие судебные приставы 14 отделений Самарской области, в ходе рейдов им удалось выявить 9 должников по исполнительным производствам различных категорий. Большинство должников осознанно подошли к исполнению своих обязательств и на месте погасили имеющиеся долги по административным правонарушениям.

В результате рейдов судебные приставы вручили должникам повестки о явке в отделение, а у одного из неплательщиков, уклоняющегося от погашения задолженности, был арестован лодочный мотор.

Помимо этого владельцам водных транспортных средств и их пассажирам рассказали о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и преимуществах взаимодействия с сотрудником Службы с помощью портала Госуслуг. Всего гражданам вручено 160 листовок о работе цифрового сервиса ФССП России.