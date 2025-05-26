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В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

26 мая 2025 13:23
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В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах в дни школьных летних каникул, в этой связи с 26 мая по 26 июня 2025 года на территории области проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

Во время летних школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. Незанятые учебой школьники нередко остаются предоставленными сами себе и больше свободного времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот период они чаще попадают в дорожные аварии. Кроме того, на увеличение числа дорожных происшествий с детьми летом оказывают влияние такие сезонные факторы, как длинный световой день и погодные условия – солнце, высокая температура воздуха.

Региональной Госавтоинспекцией инициировано проведение специальных профилактических мероприятий под условным названием «Внимание дети! Летние каникулы!», с целью сократить количество дорожных аварий с участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, начиная с последних чисел мая и до второй половины июня. 

В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами дети, ни их родители. Инспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушений правил дорожного движения. Детям расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу и при использовании СИМ.

Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей, своим поведением и действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе культуру дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений Правил дорожного движения – они могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в летние каникулы, поскольку рядом с детьми нет воспитателей и педагогов. 

Теги: БДД

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