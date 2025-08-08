В Самаре в День физкультурника ограничат движение в историческом центре

177

В связи с проведением спортивных мероприятий ко Дню физкультурника с 16:00 9 августа до 01:00 10 августа в Самаре временно ограничат движение транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности по ул. Куйбышева, от ул. Венцека до ул. Вилоновской, и по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского.

На вышеуказанных участках улично-дорожной сети с 17:00 8 августа до 01:00 10 августа запрещена остановка и (или) стоянка транспорта. Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, с 16:00 9 августа до 01:00 10 августа будет приостановлено движение следующих видов общественного транспорта:

- автобусов маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская»;

- троллейбусов маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

По скорректированным трассам с 16:00 9 августа до 01:00 10 августа проследуют автобусы №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 88, 90, 91, 226 и 261, а также троллейбусы № 6. Подробнее со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

