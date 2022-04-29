В Самаре  военнослужащие ЦВО приняли участие в телемарафоне «Zа мир – без нацизма!» 

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В Самаре на склоне площади Славы состоялся музыкальный тематический телемарафон «Zа мир – без нацизма!». В мероприятии приняли участие военнослужащие Центрального военного округа и жители города.

В ходе телемарафона с концертной программой выступило множество артистов. Ансамбль песни и танца «Волжские казаки» исполнил творческий номер «Донбасс за нами», ансамбль «Миротворец» - песню «Победа будет Zа нами», детские коллективы Самарской области выступили с творческими номерами.

Ранее агитбригада Дома офицеров Самарского гарнизона проехала свыше 2,5 тысяч километров и организовала концерт ансамбля «Волжские казаки» в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО