В Самаре состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

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Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Первого вице-мэра города Владимира Василенко. Руководители профильных ведомств и организаций обсуждали важнейшие проблемы и пути их решения, а также докладывали о ситуациях по текущим задачам.

Среди важнейших – оснащение подвижного состава специализированным оборудованием – тахографами и камерами видеонаблюдения. До конца года уже половину вагонов, которые находятся в ведомстве МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление, планируют оснастить комплектами видеонаблюдения (один видеорегистратор, шесть видеокамер и сопутствующее оборудование). В парке же «Самара Авто Газ» к концу года будет оснащено 55% имеющегося подвижного состава.

Не прекращается работа в направлении ликвидации очагов и предочагов аварийности. Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения запланированы на 176 адресах, в планах строительство (реконструкция) 52 светофорных объектов, установка (замена) дорожных знаков – 1829 шт., установка направляющих пешеходных, а также барьерных ограждения, а также нанесение линий дорожной разметки с использованием термопластика.

Члены Комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации.

К основным нарушениям относятся:

- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора;

- движение на самокате по проезжей части;

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Проведенный специалистами надзорных органов анализ свидетельствует о том, что большинство детей находились в момент дорожно-транспортного происшествия без сопровождения взрослых.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции планируют продолжить практику проведения совместных мероприятий с активистами родительских комитетов «Родительский патруль». Также на территории города размещены 5 информативных электронных баннеров.

Первый вице-мэр города еще раз напомнил о важности контроля перевозки детей. Коллективные поездки должны проходить в специально оснащенных для этого автобусах. Также Владимир Василенко подчеркнул важность применяемых мер по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ. На территории города 161 образовательное учреждение имеет непосредственный выход к проезжей части. В целях обеспечения безопасности ежегодно проводятся работы по нанесению линий разметки «Дети» и «Зебра». К плановым работам по нанесению разметки и установке дорожных знаков подрядная организация приступила в начале июля, примерный срок окончания работ – 15 августа.

Фото: администрация Самары