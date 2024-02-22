В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки

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В четверг, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров накануне Дня защитника Отечества встретился с участниками специальной военной операции, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Глава региона поздравил бойцов с Днем воинской славы России, а также выяснил, какая дополнительная помощь требуется героям при прохождении реабилитации и на передовой. Жители Самарской области с первых дней собирают и отправляют гуманитарную помощь, чтобы военнослужащие как можно быстрее добились всех целей, поставленных Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным, и вернулись домой с Победой.

«Я рад сегодня вас приветствовать в Окружном доме офицеров – легендарном здании, которое на протяжении многих лет является центром, объединяющим защитников Отечества, военно-патриотической подготовки, – отметил губернатор, обращаясь к бойцам. – Очень рад, что герои-освободители Авдеевки сегодня присутствуют на нашем празднике, торжестве, которое мы посвятили Дню защитника Отечества».

В Самарской области на протяжении нескольких дней проходят памятные и торжественные мероприятия, встречи с защитниками Отечества и уроки мужества, концерты и фестивали. Один из таких буквально недавно завершился в регионе. «У нас прошел фестиваль военных духовых оркестров, куда приехали музыканты Черноморского флота, Центрального и Северо-Западного военного округа. Коллективы, которые выступили, проехали практически по всем городам Самарской области и зарядили людей на победный дух», – отметил Дмитрий Азаров.

Участие во встрече принял Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Он поблагодарил руководителя региона за постоянную помощь бойцам и российской армии в целом. Регион регулярно отправляет бойцам в зону СВО дополнительное обмундирование, необходимую спецтехнику, квадрокоптеры, противодронные ружья, рации и другое оборудование, а также продукты питания. «Самарская область очень хорошо нас поддерживает, все ребята обеспечены всем необходимым. Поэтому вас большое спасибо. Мы не подведем», – обратился Андрей Колотовкин к губернатору.

Гвардии генерал-лейтенант подчеркнул, что в освобождении Авдеевки участвовали самарские военнослужащие. «Врага отодвинули, освободили один из ключевых населенных пунктов. Нанесли большой урон противнику. Авдеевку взяла именно вторая армия», – добавил Андрей Колотовкин.

«Каждый из вас внес вклад в эту Победу, которая, уверен, войдет в учебники истории», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Спасибо вам большое за то, что вы делаете - от всех жен, матерей, – отметила директор по развитию фонда «Звезда и Лира», региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина. – И мы никогда не забудем тех ребят, которые отдали свои жизни, защищая нас».

Некоторые бойцы, как например, Максим, пройдя курс реабилитации после получения очередного ранения, уже в ближайшее время вновь отправится на передовую. Глава региона поинтересовался, как проходило лечение. «Прошел лечение, реабилитацию. Уже восстановился, все нормально», – ответил он. Андрей Колотовкин добавил, что бойцы, получившие ранение, проходят реабилитацию в санатории «Волга». «Там и персонал внимательный, и система реабилитации успешно работает. Очень рад, что такое решение было принято», – отметил Дмитрий Азаров. Он добавил, что для восстановления защитников Отечества был проведен ремонт отделения реабилитации в Самарском областном госпитале для ветеранов войн и приобретено современное оборудование.

Во время встречи бойцы озвучили и личные вопросы. Например, один из них касался поступления ребенка в Самарский казачий кадетский корпус. «Точно поможем в решении этого вопроса, – заверил Дмитрий Азаров. – В Самарской области мы эти вопросы начали решать еще до того, как на федеральном уровне принимались решения о приоритетном поступлении детей военнослужащих в вузы, ссузы. Помощь с поступлением ребенка в кадетскую школу точно окажем, даже не сомневайтесь».

Также бойцы попросили у губернатора доставить в зону специальной военной операции дополнительные квадрокоптеры. Дмитрий Азаров отметил, что работа в этом направлении идет на постоянной основе, тем более, что производители, исходя из потребностей и задач армии, совершенствуют летательные аппараты. Глава региона уже в ближайшее время проведет совещание со всеми организациями, которые работают в сфере беспилотной авиации. «Эта задача ясна, будем с ней справляться. Понятно, что коптеры, тепловизоры и другая техника нужна на постоянной основе», – подчеркнул руководитель области. Он добавил, что в Самарской области появилось много новых разработок. Для прохождения испытаний в реальных условиях они также будут переданы бойцам. Это поможет совершенствовать те или иные изделия для нужд армии и более эффективного выполнения боевых задач.

После встречи состоялось торжественное мероприятие, во время которого были вручены государственные и региональные награды отличившимся бойцам и жителям региона.

Фото — пресс-служба Правительств Самарской области