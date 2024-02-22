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Самарских защитников Отечества наградили госнаградами

22 февраля 2024 14:06
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Самарских защитников Отечества наградили госнаградами

В четверг, 22 февраля, губернатор Дмитрий Азаров от лица всех жителей Самарской области поздравил с Днем защитника Отечества участников специальной военной операции, военных, сотрудников силовых ведомств, ветеранов, представителей военно-патриотических клубов, юнармейцев, учащихся кадетских школ. До начала мероприятия руководитель области встретился с бойцами освободителями Авдеевки. Торжественное мероприятие состоялось в Окружном доме офицеров.

«Сегодня в этом зале – настоящие защитники Отечества, те, кто посвятил себя служению Родине, свято стоит на страже мира и порядка, безопасности наших граждан, российской истории и духовных ценностей, суверенитета нашей страны, – обратился Дмитрий Азаров. – Благодарю вас за смелость и мужество, искреннюю любовь к Родине! За то, что с гордостью и честью продолжаете славное дело предков, храните доблестные традиции, которые на протяжении сотен лет передавались из поколения в поколение. От дружин Александра Невского и Дмитрия Донского, от ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского – к героям Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь уже к героям специальной военной операции. Сегодня наши бойцы, также как их деды и прадеды, отважно защищают рубежи, штурмуют вражеские позиции, совершают подвиги ради мирной жизни на родной земле, ради всех граждан страны».

Яркий пример тому – освобождение Авдеевки, в которой наши военнослужащие проявили всю свою отвагу, мужество и сноровку, добились отступления врага. Это настоящая Победа, которая будет значиться в каждом учебнике истории. Дмитрий Азаров отметил, что освобождение Авдеевки дает надежду мирным жителям ДНР и в частности Донецка и Макеевки, что на улицах станет безопаснее. А ведь именно спокойную жизнь мирных людей защищают сегодня бойцы.

«Не выразить словами ту гордость и благодарность, которую мы испытываем перед защитниками Отечества. Я хочу, чтобы вы ни на секунду не сомневались – мы с вами. Вся страна – Верховный главнокомандующий и каждый гражданин России. Мы непременно будем оставаться для вас надежным тылом, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Будем трудиться, заботиться о ваших родных и близких, всеми силами приближать победный день. Продолжим сбор и отправку гуманитарной помощи, специальных технических средств, продолжат работу наши общественные организации, которые плетут сети, изготавливают печки и окопные свечи, мы будем молиться за вас. Рассказывать о вас и ваших подвигах детям, чтобы они знали настоящих героев нашей страны, могли на них равняться».

Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин отметил, что 23 февраля является символом мужества, отваги и патриотизма. Во все времена защита Родины была и остается почетной обязанностью и священным долгом каждого гражданина, считает он. «В настоящее время участники специальной военной операции на Украине решают судьбу нашей Родины. Их задача – защита Донбасса, разгром натовских военных структур, ослабление фашистского реванша. У многих присутствующих здесь в зале с честью выполняют воинский долг родные и близкие. В одном строю сегодня стоят профессионалы, добровольцы и мобилизованные, которые защищают российскую землю», – подчеркнул Андрей Колотовкин. И среди военнослужащих очень много героев.

Сегодня вспомнили и тех, кто не вернулся с полей сражений. Память погибших почтили минутой молчания. «Наш святой долг – позаботиться о семьях погибших товарищей, помочь матерям поднять детей, сделать все, чтобы они чувствовали нашу заботу, уважение и внимание каждый день», – подчеркнул губернатор. На сегодняшний день действует целый комплекс мер поддержки военнослужащих. Самарские инициативы, такие как социальный паспорт военнослужащего, программа «Возвращение», востребованы и в других регионах страны. «Мы и впредь будет делать все, чтобы каждый военнослужащий мог получить помощь в любом вопросе, чувствовал, что о его семье заботятся все жители нашего региона», – добавил Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что единство народа и армии всегда было залогом сохранения и развития Отечества. «И сегодня это единство есть в нашем обществе. Мы чувствуем консолидацию вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и знаем, что все цели, которые ставит перед собой наша страна в ходе специальной военной операции, – мы обязательно выполним, враг будет разбит и Победа будет за нами. Залогом тому – единство дел и помыслов, наша верность Отчизне, которая, как поется в гимне нашей страны, дает нам силу, – уверен Дмитрий Азаров. – За Россию, дорогие друзья, с праздником вас! Новых свершений, побед по всем фронтам и направлениям, и одной нам Победы на всех»!

Особо отличившихся бойцов и жителей региона губернатор отметил государственными и региональными наградами.

Фото: Правительство Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров

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