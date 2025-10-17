В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта

136

С 22:00 17 октября по 23 октября на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях.

Ограничение движения будет введено в районе дома №325 по двум полосам автомобильной дороги по направлению «из города» (ориентир – пересечение с улицей Ново-Вокзальной).

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

Фото: минтранс Самарской области