15 января он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
10-летний  мальчик, пропавший в Самаре, разыскан
Врач-терапевт дал советы для того, чтобы купания на Крещение прошли без вреда для здоровья
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он 15 января ушел из школы в Железнодорожном районе Самары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»

С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об изменении режима работы пригородного речного маршрута.

В связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге с 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено».

Решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров. Сегодня, 15 января, суда работали в сложных условиях: движение осуществлялось по «битому» льду, что привело к механическим повреждениям гибкого ограждения на нескольких судах.

«Работа в текущих ледовых условиях сопряжена с повышенным риском. Мы принимаем превентивное решение о временной приостановке движения до стабилизации ледовой обстановки на Волге»,
— пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

 

Фото:  минтранс СО

