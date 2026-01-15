️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об изменении режима работы пригородного речного маршрута.

В связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге с 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено».

Решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров. Сегодня, 15 января, суда работали в сложных условиях: движение осуществлялось по «битому» льду, что привело к механическим повреждениям гибкого ограждения на нескольких судах.

«Работа в текущих ледовых условиях сопряжена с повышенным риском. Мы принимаем превентивное решение о временной приостановке движения до стабилизации ледовой обстановки на Волге»,

— пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: минтранс СО