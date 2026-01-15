10-летний  мальчик, пропавший в Самаре, разыскан

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении мальчика противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей областного центра, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО