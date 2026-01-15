Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в этом году отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой
Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве
Врач-терапевт дал советы для того, чтобы купания на Крещение прошли без вреда для здоровья
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В Самаре в этом году отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой

В Самаре в этом году отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой

В этом году в Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой – от Ново-Вокзальной до кольца ТЦ Апельсин и от ТЦ Апельсин до улицы Гастелло. Работы начнутся в конце апреля – начале мая, в зависимости от погодных условий. Подрядчик уже определен, сообщил Иван Носков.

"Кроме того, заключили контракты на ремонт еще 15 перекрестков, где трамвайные пути пересекаются с автомобильными дорогами. Кстати, со дня на день ждем поступления еще одной партии трамваев «Львенок», закупленных для Самары при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева", - сообщил глава Самары в телеграм-канале.

 

Фото: pxhere.com

Теги: Самара

Новости по теме
15 января он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
15 января 2026, 22:12
10-летний  мальчик, пропавший в Самаре, разыскан
15 января он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Общество
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
15 января 2026, 20:59
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге. Общество
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
15 января 2026, 20:22
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки... Закон
В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
