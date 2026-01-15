В Самаре в этом году отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой

В этом году в Самаре капитально отремонтируют трамвайные пути на двух участках улицы Ново-Садовой – от Ново-Вокзальной до кольца ТЦ Апельсин и от ТЦ Апельсин до улицы Гастелло. Работы начнутся в конце апреля – начале мая, в зависимости от погодных условий. Подрядчик уже определен, сообщил Иван Носков.



"Кроме того, заключили контракты на ремонт еще 15 перекрестков, где трамвайные пути пересекаются с автомобильными дорогами. Кстати, со дня на день ждем поступления еще одной партии трамваев «Львенок», закупленных для Самары при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева", - сообщил глава Самары в телеграм-канале.

Фото: pxhere.com