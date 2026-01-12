Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа

127
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.

 Около 100 жителей деревни Висловка Красноярского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Объект возведен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В современном модульном здании приём ведёт новый фельдшер. Ранее медицинские осмотры, вакцинацию и диспансеризацию местные жители проходили в рамках выездов мобильной бригады.

 «В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан. Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — чистые, светлые и тёплые помещения. В таких условиях работать приятно, а оказывать помощь — ещё с большим удовольствием. Кроме того, оба пункта оснащены современным оборудованием», - подчеркнул главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

