В деятельности Самарского театра оперы и балета выявлены нарушения

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Аудиторы Счетной палаты Самарской области выявили ряд нарушений в финансово-хозяйственной деятельности театра.

29 июня 2021 года на заседании комитета по культуре, спорту и молодежной политики Самарской губернской Думы депутаты обсудили отчет Счетной палаты Самарской области о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский академический театр оперы и балета» за 2019, 2020 годы и истекший период 2021 года», пишет Самру.ру.

«Проверка была проведена очень доскональная. Выявлены нарушения, касающиеся таких вещей, как перерасход бюджетных средств на те или иные статьи, высокий уровень вакантных ставок, внесение чрезмерных авансовых платежей за коммунальные услуги, затянутый вопрос возврата денежных средств от сторонних касс за нереализованные билеты, завышенные платежи за клининговые услуги и охрану. Наша задача, как депутатов, контролировать целевое использование средств областного бюджета. Поэтому сегодня мы собрались отдельно со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выяснить сложившуюся ситуацию», - отметил председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

Как сообщила министр культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш, никаких критических замечаний Счетной палаты, которых бы нельзя было исправить в рабочем порядке, в настоящее время не поступило:

«Мы находимся в конструктивном диалоге с аудиторами. Большую часть нарушений, на которые указала нам Счетная палата, мы уже взяли в работу. Одно замечание будет обжаловано в арбитражном суде. Есть вопросы, которые находятся в компетенции других органов исполнительной власти. Мы переадресовали эти вопросы им».