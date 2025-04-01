В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»

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В апреле 2025 года в Самарской областной научной библиотеке пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Жители города смогут посетить лекции об отечественной космонавтике, археологии сознания и истории Самарского края. 12+



«Особенности социально-демографического развития Куйбышевской области в период «хрущёвской оттепели» - 2 апреля в 18:30.

Как хрущёвские реформы повлияли на повседневную жизнь российской деревни и как преобразования отразились на рождаемости и смертности в Куйбышевской области? На эти и другие вопросы ответит Михаил Чирков – кандидат исторических наук.



«От полёта человека в космос к исследованию Солнца и Солнечной системы» - 9 апреля в 15:00.

Инженер, астроном-исследователь, профессор Российской академии естествознания Пётр Плеханов расскажет слушателям о самых современных достижениях и открытиях в исследовании Солнца и Солнечной системы.



«Миф, смех и ритуал. Археология сознания» - 16 апреля в 18:30.

Где следует искать истоки появления человеческого сознания? Над этим вопросом предлагает задуматься Сергей Березин – кандидат психологических наук.



«Открывая архивные фонды: новое в истории дореформенной Самары» - 23 апреля в 18:30.

Чем отличалась уездная Самара от других городов Приволжья? С какими бедствиями приходилось сталкиваться самарцам в первой половине XIX столетия? Об этом и многом другом в беседе с Анной Бирюковой – кандидатом исторических наук.



Вход свободный!

Фото: минкульт СО