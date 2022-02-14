Судебные приставы помогли обеспечить юную тольяттинку лекарствами

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В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на исполнение поступил исполнительный документ об обязании обеспечить лекарственным препаратом юную жительницу г. Тольятти. В адрес сторон были направлены копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Должнику дан срок для исполнения решения суда.

В связи с тем, что лекарства девочке предоставлены не были, судебным приставом-исполнителем в отношении руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Сотрудником Службы был установлен срок для исполнения решения суда.

В установленный срок должностное лицо, предупрежденное об уголовной ответственности за непредоставление ребенку лекарства, доставило девочке необходимый препарат. Сотрудником Службы был осуществлен звонок взыскателю. Мать девочки подтвердила, что ее дочь получила лекарственное средство.

Дело находится на особом контроле и будет окончено после исполнения решения суда, то есть после прохождения полного курса лечения и отмены препарата лечащим врачом девочки.