Судебные приставы помогли обеспечить юную тольяттинку лекарствами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ станет опорной точкой в обсуждении экспертов Общественной палаты РФ
Опыт Самарской области в социокультурной реабилитации людей с ОВЗ станет опорной точкой в обсуждении экспертов Общественной палаты РФ
Самарец, неоднократно отказывавшийся проходить освидетельствование на состояние опьянения, лишился свободы
Самарец, неоднократно отказывавшийся проходить освидетельствование на состояние опьянения, лишился свободы
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдов за выходные дни
Новые вызовы в области государственных коммуникаций
Новые вызовы в области государственных коммуникаций
Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными
Самара вошла в топ-10 городов России по расходам на работу с бездомными животными
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
В Самарской области до 1 июля 2022 года закрыли поворот от М-5 к Красному Яру
В Самарской области до 1 июля 2022 года закрыли поворот от М-5 к Красному Яру
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.99
0.27
EUR 85.36
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы помогли обеспечить юную тольяттинку лекарствами

14 февраля 2022 10:00
167
Судебные приставы помогли обеспечить юную тольяттинку лекарствами

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на исполнение поступил исполнительный документ об обязании обеспечить лекарственным препаратом юную жительницу г. Тольятти. В адрес сторон были направлены копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Должнику дан срок для исполнения решения суда. 

В связи с тем, что лекарства девочке предоставлены не были, судебным приставом-исполнителем в отношении руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Сотрудником Службы был установлен срок для исполнения решения суда. 

В установленный срок должностное лицо, предупрежденное об уголовной ответственности за непредоставление ребенку лекарства, доставило девочке необходимый препарат. Сотрудником Службы был осуществлен звонок взыскателю. Мать девочки подтвердила, что ее дочь получила лекарственное средство.

Дело находится на особом контроле и будет окончено после исполнения решения суда, то есть после прохождения полного курса лечения и отмены препарата лечащим врачом девочки.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Жигулевска получил травму головы в ссоре с соседом
11 февраля 2022, 09:54
Житель Жигулевска получил травму головы в ссоре с соседом
Виновника обязали выплатить в пользу потерпевшего 50 тысяч рублей.  Происшествия
510
Самарчанка оштрафована за кражу одежды из спортивного магазина
10 февраля 2022, 10:27
Самарчанка оштрафована за кражу одежды из спортивного магазина
Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о том, что в случае неуплаты штрафа, в суд, вынесший приговор, будет направлено представление о замене штрафа... Происшествия
574
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
09 февраля 2022, 11:59
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику необходимость регистрации права собственности за каждым ребенком. Общество
604
В центре внимания
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
62
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
14 февраля 2022  12:27
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
115
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
755
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
11 февраля 2022  13:07
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
756
в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
11 февраля 2022  11:32
В Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
754
Весь список