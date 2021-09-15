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Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов

15 сентября 2021 10:42
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Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов

Движение общественного транспорта на улице Победы организовали по временной схеме. Это связано с перекрытием участка между домами № 105 и 109. Они расположены в границах Краснодонской и Воронежской.

— Дорогу перекрыли 15 сентября. Там начали менять теплотрассу. Автобусы № 6, 8, 21, 27, 30, 34, 38, 41, 75, 89, 217, 226, 229, 247, 253, 268 пустили в объезд перекрытого участка, — сообщили в мэрии Самары.

Автобусы № 27, 30, 34, 75, 89, 217, 226, 247, 253, 268 пустили по улицам Победы, Воронежской, Физкультурной, Краснодонской до улицы Победы и далее по старому маршруту. 41-й объезжает перекрытый участок почти так же. Только продолжит движение по Физкультурной.

Автобусы № 6, 8, 21, 38 и 229 ездят по Воронежской, Физкультурной, Краснодонской до Победы и далее по своим маршрутам.

Также 15 сентября перекроют улицу Молодогвардейскую. Движение ограничат от улицы Маяковского до Полевой с 13:00 до 20:00. Остается перекрытой и улица Гаражная, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания городской транспорт перекрытие дорог

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