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Среди тех жителей Самарской области, кто пойдет в отпуск в этом году, 39% намерены провести его в путешествии по России

23 мая 2024 09:27
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Среди тех жителей Самарской области, кто пойдет в отпуск в этом году, 39% намерены провести его в путешествии по России

Служба исследований hh.ru выяснила, где будут отдыхать этим летом работающие жители Самарской области, а также кто поедет в этот регион в отпуск.

Куда поедут отдыхать жители Самарской области?

Среди тех жителей Самарской области, кто пойдет в отпуск в этом году, 39% намерены провести его в путешествии по России (курорты, туристические маршруты). Еще 33% заявили, что будут отдыхать в заграничной поездке.

Еще 10% будут заниматься бытовыми делами (ремонт и другие хлопоты). 15% опрошенных рассказали, что во время отпуска собираются пойти в поход, остаться дома и поехать на дачу. 6% рассчитывают взять на это время подработку.

Рассказали местные жители и где конкретно они хотят отдыхать от работы. Например, те, кто будут отдыхать только в Россию, 26% предпочли бы поехать в Краснодарский край, 20% хотят посмотреть красоты Алтайского края, 7% хотят поехать в Крым, 13% - в Калининградскую область, 6% - в Карелию, 4% - в Дагестан, 3% - на Камчатку. Если же рассматривать заграничный отпуск, то 19% поедут в Италию, 15% - в Турцию, 10% - в Таиланд, 5% - в Беларусь.

Кто поедет в Самарскую область на лето?

Примечательно, что 1% опрошенных россиян планируют провести свой летний отпуск именно в Самарской области.

Причем наиболее популярна Самарская область у молодых россиян (от 18 до 24 лет), сюда хотят сразу 45% молодых респондентов. Наиболее популярна Самарская область как место летнего отдыха у жителей Москвы (19%) и Петербурга (14%). Кроме того, жители Сибири и Урала тоже оказались ценителями каникул в Самарской области: 13% жителей Новосибирской области, 19% жителей Свердловской области. Кроме того, провести отпуск этим летом в регионе планирует каждый десятый житель Ленобласти, Пскова и Орла.

В разрезе профессий наиболее популярна Самарская область как место отдыха у работников производственной сферы (40%), банковской сферы (29%), розничной торговли (20% или каждый пятый представитель этой сферы). Еще в Самарской области этим летом хотят отдохнуть 15% или каждый десятый топ-менеджер, а также маркетологи (10%), ИТ-специалисты (10%). 

Теги: Опрос

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