Сотрудники МЧС СО проводят противопожарные мероприятия с детьми в пришкольных лагерях

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Сотрудники государственного пожарного надзора города Тольятти принимают активное участие в проведении детских профилактических мероприятий в рамках акции «Мои безопасные каникулы».

В первую неделю школьных каникул пожарными инспекторами были организованы и проведены тематические занятия в 15 школах Автограда для детей и подростков, посещающих пришкольные лагеря.

Специалисты знакомили ребят с вопросами пожарной безопасности в игровой форме, как наиболее понятной и интересной детской аудитории.

Школьники участвовали в мастер-классах по использованию огнетушителей и масок-самоспасателей, разгадывали загадки на противопожарную тематику.

Сотрудники МЧС России провели мероприятия для 1300 детей.

Кроме этого, большое количество ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях, смогли посетить пожарно-спасательные части и познакомиться с работой огнеборцев изнутри. Юные гости примерили боевую одежду пожарных, узнали много интересного про специальную технику и героическую службу огнеборцев.

Перед началом работы пришкольных лагерей инспекторы провели 78 профвизитов в школах, на которых проинструктировали руководителей и сотрудников мерам пожарной безопасности и раздали профилактические памятки.

Противопожарные занятия с детьми сотрудники МЧС будут проводить в период летних каникул в каждом лагере области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО