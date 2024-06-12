В Тольятти освятили памятный знак  "Поколениям пожарных-спасателей Тольяттинского гарнизона»

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Освящение Памятного знака в честь поколений пожарных-спасателей Тольяттинского гарнизона состоялось в День России.

Одной из важнейших задач, стоящих на повестке дня у современных государственных служащих, несомненно является сохранение исторической памяти и традиций, их соблюдение и преумножение, воспитание у новых поколений глубокого и искреннего чувства патриотизма, любви к Родине и принадлежности к своей профессии.

Накануне Дня пожарной охраны России, в Тольятти, на базе 31 пожарно-спасательного отряда, был торжественно открыт памятный знак "Поколениям пожарных-спасателей Тольяттинского гарнизона», как символ, подчеркивающий мужество и героизм тольяттинских огнеборцев, спасших родной город от огненных катастроф при ликвидации крупных пожаров на его территории.

Сегодня же, 12 июня 2024 года, в День России, у мемориала состоялось первое тожественное мероприятие с участием личного состава 31 отряда и представителя Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви. Священнослужитель в присутствии действующих сотрудников и ветеранов Тольяттинского гарнизона произвел освящение Памятного знака, благословил пожарных-спасателей на верность служебному долгу во имя спасения жизней, а также освятил технику 11 пожарно-спасательной части, ежедневно стоящую на боевом дежурстве и реагирующую на ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций, возникающих в городе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО