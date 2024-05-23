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В Тольятти прошли соревнования «Юный спасатель - 2024»

23 мая 2024 17:35
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Восемь команд-участниц состязались между собой в девяти этапах.

Спасатель – это профессия для людей сильных духом, с железной волей и крепкими нервами. Про профессию спасателя в народе говорят, что это «профессия с характером». Цель спасателей – спасти и сохранить. Этого открытого, смелого, гуманного, простого и благородного девиза люди данной профессии придерживаются всю свою жизнь.

Прошедшие на днях в Тольятти соревнования «Юный спасатель - 2024» еще раз показали, что среди современной молодежи есть множество юношей и девушек, мечтающих стать настоящими спасателями и успешно делающих для этого практические шаги.

Восемь команд-участниц состязались между собой в девяти этапах, среди которых были такие как: «Комбинированная пожарная эстафета», «Проведение поисково-спасательных работ на акватории», «Подача сигналов бедствия и ведение радиообмена», «Вязка спасательных узлов», «Проверка знаний по антитеррору». Кроме этого, ребятам надо было продемонстрировать знание алгоритмов оказания первой помощи пострадавшим, пробежать кросс на 1 км, преодолеть навесную переправу с транспортировкой условного пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения.

Наилучший результат соревнований показала команда школы № 75, 2 место завоевала команда школы № 91, и третье место досталось команде лицея № 6.

По завершении состязаний прошла торжественная церемония награждения. В напутственном слове сотрудники МЧС России поблагодарили ребят за их старание, пожелав успехов в учебе и в достижении поставленных целей, а также выразили желание видеть будущих спасателей в своих рядах.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Тольятти

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