Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов

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Напомним, что с 1 июля 2022 года у граждан-должников появилась возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг. Сегодня в Управление ФССП России по Самарской области посредством электронного сервиса поступило 578 заявлений о неприкосновенности части денежных средств.

Данный сервис стал популярным благодаря легкости подачи заявления. Если ранее должнику необходимо было в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, то сейчас достаточно перейти на портал Госуслуги и задать в поисковой строке вопрос о сохранении денежных средств роботу Максу, который автоматически переправит на страницу нужного раздела для оформления заявления.

После заполнения всех персональных данных, заявление направляется в Управление ФССП России по Самарской области. Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит его, вынесет соответствующее постановление и направит документ в банк для исполнения.

Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Подробнее о сервисе – на странице https://www.gosuslugi.ru/life/details/statement_of_subsistence_minimu.