Я нашел ошибку
Главные новости:
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
В Большой Глушице единороссы вручили ключи от пяти новых автомобилей медицинским работникам
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
За последние два дня на дорогах Тольятти пострадали три ребенка
За последние два дня на дорогах Тольятти пострадали три ребенка
В Самаре воспитанники военно-патриотических клубов зарядились энергией с Росгвардией
В Самаре воспитанники военно-патриотических клубов зарядились энергией с Росгвардией
Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"
Представитель Центра развития социального интеллекта из Самары стал победителем конкурса Фонда Потанина "Точка опоры"
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.38
0.06
EUR 61.55
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов

10 августа 2022 09:53
54
Сохранение прожиточного минимума без посещения отделения судебных приставов

Напомним, что с 1 июля 2022 года у граждан-должников появилась возможность подать заявление о сохранении прожиточного минимума в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг. Сегодня в Управление ФССП России по Самарской области посредством электронного сервиса поступило 578 заявлений о неприкосновенности части денежных средств

Данный сервис стал популярным благодаря легкости подачи заявления. Если ранее должнику необходимо было в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, то сейчас достаточно перейти на портал Госуслуги и задать в поисковой строке вопрос о сохранении денежных средств роботу Максу, который автоматически переправит на страницу нужного раздела для оформления заявления.

После заполнения всех персональных данных, заявление направляется в Управление ФССП России по Самарской области. Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит его, вынесет соответствующее постановление и направит документ в банк для исполнения. 

Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Подробнее о сервисе – на странице https://www.gosuslugi.ru/life/details/statement_of_subsistence_minimu.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
09 августа 2022, 11:00
Житель Самарской области оплатил задолженности за ЖКХ и по налогам после ареста его машины
В отношении мужчины было возбуждено 7 исполнительных производств. Происшествия
345
Житель Чапаевска задолжал ребенку 300 тысяч рублей
08 августа 2022, 09:56
Житель Чапаевска задолжал ребенку 300 тысяч рублей
В дело вмешались судебные приставы. Общество
393
Судебные приставы региона с начала года отправили домой свыше ста иностранцев
05 августа 2022, 09:50
Судебные приставы региона с начала года отправили домой свыше ста иностранцев
Мигранты могут въехать в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Происшествия
621
В центре внимания
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
10 августа 2022  10:00
12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День Военно-воздушных сил
55
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
9 августа 2022  19:17
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
299
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
9 августа 2022  13:45
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
342
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
9 августа 2022  13:39
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
348
появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
9 августа 2022  12:00
Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
373
Весь список