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Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов

8 октября 2023 11:48
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Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов

Большинство самарцев — за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Парламентарии продолжают пытаться повысить культуру езды на электросамокатах и велосипедах. Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 71% самарцев  поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%).

Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 77% против 65% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов снижается: 80% среди горожан с зарплатой до 50000 рублей в месяц и 66% среди зарабатывающих от 80000 руб.

Время проведения: 3—5 октября 2023 года

Теги: БДД Городской транспорт

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