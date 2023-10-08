Самарцы за жесткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов

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Большинство самарцев — за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Парламентарии продолжают пытаться повысить культуру езды на электросамокатах и велосипедах. Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 71% самарцев поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%).



Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 77% против 65% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов снижается: 80% среди горожан с зарплатой до 50000 рублей в месяц и 66% среди зарабатывающих от 80000 руб.



Время проведения: 3—5 октября 2023 года