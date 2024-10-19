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Самарцы стали чаще покупать украшения с буквами

19 октября 2024 11:11
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самарцы стали чаще покупать украшения с буквами

Леттеринг в украшениях (использование слов и букв) — тренд не новый, но с каждым годом набирающий все большую популярность. Аналитики SOKOLOV проанализировали продажи таких украшений за два года и выяснили, как менялся на них спрос, и что сейчас пользуется особой популярность у самарцев. 

Самое популярное буквенное украшение — с использованием «А», его выбирали 44% покупателей таких ювелирных изделий. Также среди популярных букв для проявления своей индивидуальности оказались «М» (17%), «К» (12%), «О» (8%) и «Е» (6%). Самыми непопулярными подвесками-буквами среди самарцев оказались «Я», «З» и «Б», их доля составила менее 1% от приобретенных изделий. Интересно, что самарцы стали реже приобретать подвески с иностранными буквами: изделия с «S» покупали на 64% меньше в 2024 году, а с «N» — на 68% меньше.  

Среди именных украшений абсолютное преимущество у женских имен. Лидером по популярности стало колье с именем «Анна». На втором месте расположилось изделие с «Ольгой». Третье место поделили между собой «Дарья» и «Екатерина». 

Украшения с буквами привлекают самарцев гораздо чаще, чем изделия с надписями: их купили в 9 раз больше. Так, Самара попала в тройку городов, где сильнее всего вырос интерес к таким украшениям. В Краснодаре прирост составил +81% год к году, в Волгограде +68% и Самаре +39%. Также увеличились продажи в Ростове-на-Дону (+11%) и Воронеже (+8%). При этом «именные» изделия пользуются особой популярность в столице: рост составил 47%. 

Средний чек на буквенные украшения в 2024 году по сравнению с прошлым годом вырос на 32% и составил 1 959 рублей. При этом наибольший рост произошел в Казани (+79%), Уфе (+61%) и Ростове-на-Дону (+47%). За именные украшение средний чек вырос больше — на 44% (3 811 рублей). В этой категории самый большой рост среднего чека был отмечен в Волгограде (+183%) и Самаре (+140%).

Теги: Опрос

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