Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведомости: количество вышедших на рынок РФ зарубежных брендов упало втрое
Ведомости: количество вышедших на рынок РФ зарубежных брендов упало втрое
В Самарской области состоялась областная спартакиада среди лиц старшего возраста
В Самарской области состоялась областная спартакиада среди лиц старшего возраста
В Самарской области хотели подкупить судебного пристава
В Самарской области хотели подкупить судебного пристава
В работе сайтов ФНС, «Госключ» и системы «Честный знак» произошел сбой
В работе сайтов ФНС, «Госключ» и системы «Честный знак» произошел сбой
"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги
"РКС-Самара" поздравляют жителей с Днём Волги
С начала года 10 самарских компаний вступили в федеральный проект «Производительность труда»
С начала года 10 самарских компаний вступили в федеральный проект «Производительность труда»
В Самаре двое пострадали в ДТП с тягачом
В Самаре двое пострадали в ДТП с тягачом
Самарцы рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе
Самарцы рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.41
-0.36
EUR 90.51
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе

20 мая 2025 13:22
63
Самарцы рассказали, с кем сложнее всего найти общий язык на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Наибольшие сложности у самарцев вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (12%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (6%), на третьем — IT-специалисты (5%). Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (4%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

При этом каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 7% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 5% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами. В то время как мужчины чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими. При этом 40% представительниц прекрасного пола (против 26% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий.
 

Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
каждый третий россиянин мечтает о самоваре
20 мая 2025, 12:52
Каждый третий россиянин мечтает о самоваре
Наиболее популярное время для чаепития — завтрак: его отметили 48% опрошенных. Общество
64
Более половины самарцев хотели бы временно переехать в другой район в период цветения
20 мая 2025, 10:00
Более половины самарцев хотели бы временно переехать в другой район в период цветения
Абсолютное большинство самарцев (100%) выбирает для путешествия на время сезона цветения Сочи.  Общество
157
Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу
20 мая 2025, 09:41
Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу
В разрезе возрастов больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше. Общество
163
В центре внимания
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
125
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
20 мая 2025  10:23
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
205
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
20 мая 2025  10:19
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
171
В Самаре разбушевалась стихия
20 мая 2025  09:54
В Самаре разбушевалась стихия
219
В Самаре начали проходку правого перегонного тоннеля станции метро
20 мая 2025  09:31
В Самаре начали проходку правого перегонного тоннеля станции метро "Театральная"
181
Весь список