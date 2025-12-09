самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, какой подарок самарцы планируют подарить близким, а также чего ожидают больше всего в преддверии Нового года. Выяснилось, что каждый второй самарец (50%) ждет от близких гаджет в подарок на Новый год, еще 17% хотели бы отправиться в путешествие, столько же (17%) ожидают сертификат или абонемент в салон или фитнес. А каждый двенадцатый опрошенный (8%) мечтает, что близкие подарят ему квартиру, столько же (8%) мечтают о сумме на первый взнос на квартиру.

В действительности же сделать дорогостоящий подарок готов только каждый двенадцатый опрошенный (8%). При этом в топ-3 подарков, которые самарцы готовы подарить своим близким, вошли ювелирные украшения (42%), небольшой символический подарок (25%) и новый гаджет (17%). А вот раскошелиться на новый автомобиль или квартиру в новостройке самарцы пока не готовы, хоть и поделились, что хотели бы сделать такой подарок близкому при наличии финансовой возможности. В этом признался почти каждый третий респондент (35%).

“По нашим данным, подавляющее большинство россиян (82%) хотели бы отказаться от аренды квартиры в пользу покупки собственного жилья. Поэтому неудивительно, что квартира в новостройке входит в топ желанных подарков на Новый год. И если приобрести квартиру за наличные могут позволить себе немногие, то ипотека - наиболее доступный на сегодняшний день инструмент. К тому же, как показали результаты исследования, более половины россиян, имеющих ипотеку (55%), отмечают, что в целом жизнь изменилась в лучшую сторону. Чаще всего среди основных положительных эффектов респонденты выделяют стимул больше зарабатывать (в 38% случаев), уверенность в будущем и чувство стабильности (27%)”, - комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.