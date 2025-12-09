Я нашел ошибку
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год

120
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, какой подарок самарцы планируют подарить близким, а также чего ожидают больше всего в преддверии Нового года. Выяснилось, что каждый второй самарец (50%) ждет от близких гаджет в подарок на Новый год, еще 17% хотели бы отправиться в путешествие, столько же (17%) ожидают сертификат или абонемент в салон или фитнес. А каждый двенадцатый опрошенный (8%) мечтает, что близкие подарят ему квартиру, столько же  (8%) мечтают о сумме на первый взнос на квартиру.

В действительности же сделать дорогостоящий подарок готов только каждый двенадцатый опрошенный (8%). При этом в топ-3 подарков, которые самарцы готовы подарить своим близким, вошли ювелирные украшения (42%), небольшой символический подарок (25%) и новый гаджет (17%). А вот раскошелиться на новый автомобиль или квартиру в новостройке самарцы пока не готовы, хоть и поделились, что хотели бы сделать такой подарок близкому при наличии финансовой возможности. В этом признался почти каждый третий респондент (35%). 

“По нашим данным, подавляющее большинство россиян (82%) хотели бы отказаться от аренды квартиры в пользу покупки собственного жилья. Поэтому неудивительно, что квартира в новостройке входит в топ желанных подарков на Новый год. И если приобрести квартиру за наличные могут позволить себе немногие, то ипотека - наиболее доступный на сегодняшний день инструмент. К тому же, как показали результаты исследования, более половины россиян, имеющих ипотеку (55%), отмечают, что в целом жизнь изменилась в лучшую сторону. Чаще всего среди основных положительных эффектов респонденты выделяют стимул больше зарабатывать (в 38% случаев), уверенность в будущем и чувство стабильности (27%)”, - комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

