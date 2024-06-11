Самарцы рассказали, какие профессии считают переоцененными

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Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты, на втором месте оказались IT-специалисты, потеснив госслужащих. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

13% самарцев считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 12% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (11%).



На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 10% горожан уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 7% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 6%, о сверхдоходах блогеров — 4%.



Еще 24% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и проч.



6% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.



Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.



Время проведения: 14 мая — 5 июня 2024 года