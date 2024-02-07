Самарцы рассказали, как оценивают состояние современной российской науки

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В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил горожан оценить современное состояние науки и престиж профессии ученого. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

27% самарцев положительно оценили состояние российской науки: 4% считают ее мировым лидером, 23% уверены в том, что научная сфера в России стабильно развивается. 20% респондентов считают, что российская наука находится в застое, еще 15% — в полном упадке.



Профессию ученого считают престижной 54% горожан. Среди ученых и научных сотрудников в престижности своей профессии уверены 55% опрошенных.



Время проведения: 12—31 января 2024 года