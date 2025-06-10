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Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом

10 июня 2025 10:11
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Самарские студенты рассказали, кем планируют подрабатывать летом

Опрос проводился с 23 мая по 3 июня среди 1970 респондентов в возрасте 17-24 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Самарской области. Согласно результатам исследования Зарплаты.ру, 60% студентов планируют подрабатывать этим летом. В основном опрошенные планируют устроиться курьерами (30%), продавцами (11%), упаковщиками (10%), официантами (10%), операторами контактных центров (10%). Также небольшое количество молодых людей выбрали подработку выгульщиками животных, нянями, сотрудниками турбаз, бариста, разнорабочими, аниматорами, работниками пляжей. 

По мнению 26% студентов, в этом году на рынке труда много предложений летних подработок с хорошим заработком. 45% считает, что выбор есть, но вакансий с хорошим заработком значительно меньше, чем в прошлом году, а 29% респондентов уверены, что выбора предложений с хорошей оплатой в этом году нет.

Подработка летом (множественный выбор вариантов ответа) для многих учащихся – это возможность накопить деньги (68%). Кроме того, студенты работают ради материальной подстраховки (39%), для помощи родителям (15%), зарабатывают на оплату обучения (11%), рассчитывают рассчитаться с долгами (10%), а для 10% опрошенных подработка – это хобби.

За летний сезон участники опроса планируют заработать: до 50 000 рублей – 41%, от 50 000 до 70 000 рублей – 36%, от 70 000 до 100 000 рублей – 16%, свыше 100 000 рублей – 7%.

Теги: Опрос

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