россиянки и их родственники берут отпуск по уходу за ребенком в среднем на 2 года

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Авито Работа опросила более 3 000 работающих в штате россиянок, чтобы узнать, есть ли у них дети и на какой срок они или их близкие уходили в отпуск по уходу за ребенком. Согласно данным проведенного исследования, один ребенок есть у 36% опрошенных работающих женщин, два и более — у 40% респонденток. Опрос также показал, что 73% женщин были трудоустроены во время беременности, и из них 81% взяли отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. При этом средняя продолжительность такого отпуска составила около 2 лет.

Только 8% опрошенных россиянок вернулись на работу вскоре по окончании декретного отпуска (в среднем он составляет 140 дней). Еще 3% респонденток перешли на удаленный формат занятости, продолжив работать с появлением ребенка. Другие 6% женщин отметили, что брали только декретный отпуск (отпуск по беременности и родам). 1% российских женщин указали, что в отпуск по уходу за ребенком ушли их партнеры или родственники.

Наиболее часто отпуск по уходу за ребенком берут женщины в возрасте 35–44 лет (84%), в то время как респонденты в возрасте 18–24 лет (18%) чаще ограничиваются переходом на удаленный формат занятости, предпочитая продолжать работать даже после появления ребенка.

Исследование также выявило, что в Москве женщины чаще, чем в менее населенных пунктах, продолжают работать после рождения ребенка, переходя на удаленный формат. Так, 8% москвичек после появления ребенка выбирали «удаленку».

Чаще представителей других сфер в отпуск по уходу за ребенком уходили работницы производства и промышленности (91%). Напротив, не брали отпуск по уходу за ребенком и практически сразу по окончании декретного отпуска выходили на работу чаще других сотрудницы в сферах юриспруденции (18%), медицины и фармацевтики (11%).

Из тех, кто брал отпуск по уходу за ребенком, более половины респондентов (59%) указывали, что отпуск был продолжительностью от 1,6 до 3 лет. 28% опрошенных брали отпуск продолжительностью от 7 месяцев до 1,5 лет. При этом только 3% опрошенных или их партнеров (родственников) выбрали отпуск до 6 месяцев.