Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей

Большинство россиян намерены провести новогодние каникулы дома в кругу близких, предпочитая спокойные занятия вроде просмотра фильмов и сериалов. В среднем на развлечения они готовы потратить около 11 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито», с результатами которого ознакомилась 9 декабря «Газета.Ru».

«Больше половины россиян (56%) планируют в этот раз отдыхать все новогодние праздники, однако каждый пятый (20%) всё же будет выходить на работу в каникулы», — сказано в публикации.

Отмечается, что среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (71%) проведет время с семьей. Еще 18% встретятся с друзьями, главным образом молодежь 18–24 лет (30%), а 17% — со второй половинкой. Основной досуг россиян — просмотр фильмов и сериалов (53%) и прогулки в парках (40%). Новогодние концерты и елки планируют посетить 22%, рождественские ярмарки — 21%, активные виды спорта — коньки, лыжи и сноуборд — 19%.

«При этом спланировать свои праздничные дни заранее стараются только треть (37%) респондентов — остальные строят планы, только если видят какое-нибудь интересное событие (22%), но в основном предпочитают просто плыть по течению, чтобы никак себя не ограничивать (41%)», — уточняется в исследовании.

41% россиян не собираются ничего покупать специально для отдыха, остальные планируют приобрести товары для уюта (35%), зимнюю одежду и аксессуары (26%), товары для творчества (14%), технику (8%) и спортивный инвентарь (7%). На всё это и развлечения в праздники россияне рассчитывают потратить в среднем 11 тыс. рублей, пишут "Известия".