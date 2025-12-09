Я нашел ошибку
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей

Большинство россиян намерены провести новогодние каникулы дома в кругу близких, предпочитая спокойные занятия вроде просмотра фильмов и сериалов. В среднем на развлечения они готовы потратить около 11 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито», с результатами которого ознакомилась 9 декабря «Газета.Ru».

«Больше половины россиян (56%) планируют в этот раз отдыхать все новогодние праздники, однако каждый пятый (20%) всё же будет выходить на работу в каникулы», — сказано в публикации.

Отмечается, что среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (71%) проведет время с семьей. Еще 18% встретятся с друзьями, главным образом молодежь 18–24 лет (30%), а 17% — со второй половинкой. Основной досуг россиян — просмотр фильмов и сериалов (53%) и прогулки в парках (40%). Новогодние концерты и елки планируют посетить 22%, рождественские ярмарки — 21%, активные виды спорта — коньки, лыжи и сноуборд — 19%.

«При этом спланировать свои праздничные дни заранее стараются только треть (37%) респондентов — остальные строят планы, только если видят какое-нибудь интересное событие (22%), но в основном предпочитают просто плыть по течению, чтобы никак себя не ограничивать (41%)», — уточняется в исследовании.

41% россиян не собираются ничего покупать специально для отдыха, остальные планируют приобрести товары для уюта (35%), зимнюю одежду и аксессуары (26%), товары для творчества (14%), технику (8%) и спортивный инвентарь (7%). На всё это и развлечения в праздники россияне рассчитывают потратить в среднем 11 тыс. рублей, пишут "Известия".

самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
09 декабря 2025, 10:39
Самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
 В действительности сделать дорогостоящий подарок близкому готов только каждый двенадцатый опрошенный самарец (8%). Общество
143
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
09 декабря 2025, 10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (10% против 4% соответственно). Общество
118
24% самарцев планируют работать в новогодние праздники
08 декабря 2025, 10:18
24% самарцев планируют работать в новогодние праздники
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, будет работать или ходить в гости. Горожане 45+ чаще демонстрируют любовь к дачному отдыху. Общество
317
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
