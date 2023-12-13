россияне взяли курс на долголетие

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Желаемая продолжительность жизни в России растёт: больше половины россиян хотят отметить свой 90-летний юбилей. Такие результаты показал опрос СберНПФ. Больше других о долголетии мечтают в Краснодаре, Челябинске, Владивостоке, Самаре и Воронеже. При этом многие хотят выйти на пенсию пораньше.

Каждый второй (59%) россиянин в ходе опроса заявил, что рассчитывает встретить свой 90-летний день рождения. 21% респондентов хотят прожить 90 и более лет, 33% — 100 и более лет. Ещё 5% нацелились на рекорд по долголетию: на 120 и более лет. Возраст 80–89 лет считают достаточным 22% опрошенных, 70–79 лет — лишь 19%.

В 2023 году средняя желаемая продолжительность жизни в России составила 88,1 года. Ожидания респондентов в этой сфере продолжают расти: в 2019-м — 86,7 года, в 2021 году — уже 87,6 года.

Прожить более 90 лет хотели бы жители Краснодара (94,3 года), Челябинска (93,6 года), Владивостока (92,5 года), Самары (91,6 года), Воронежа (91,4 года), Москвы и Иркутска (по 90,5 лет).

Жить дольше, чем в среднем по стране, рассчитывают респонденты из Санкт-Петербурга (89,7 лет), Екатеринбурга (89,1 лет), Волгограда (88,6 лет), Уфы (88,6 лет), Казани (88,4 лет) и Красноярска (88,3 лет).

В ходе опроса россияне также рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию. Большинство (54%) мечтают завершить трудовую карьеру не позднее 60 лет: 21% опрошенных — в 60 лет, 13% — в 55 лет, 20% — в 50 лет. Ещё 18% респондентов намерены уйти на заслуженный отдых после 65 лет, 13% — в 70 лет, 7% — в 80 лет, 5% — в 75 лет и 3% — после 80 лет.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«У трети россиян есть мечта: дожить как минимум до 100 лет. Чтобы сделать её реальностью, важно следить за здоровьем, вести активный образ жизни и, конечно, позаботиться о финансах. Кроме того, многие респонденты хотят выйти на пенсию пораньше и формируют сбережения на эту цель. По нашим данным, достойную жизнь на пенсии россияне в среднем оценивают почти в 60 тыс. рублей в месяц. При грамотном подходе вполне реально обеспечить себе такой доход. Для этого нужен системный подход к управлению финансами и долгосрочное планирование. Сейчас большинство (74%) тех, кто откладывает на пенсию, делают это с помощью депозитов или текущего счёта в банке. Однако на длинном горизонте они могут проиграть инфляции. Важно использовать различные финансовые инструменты, чтобы обезопасить свой капитал. В 2024 году на рынке появится программа долгосрочных сбережений (ПДС), с которой можно копить на разные цели. С ПДС человек сможет получить до 108 тыс. рублей софинансирования от государства, активировать пенсионные накопления, а также возвращать до 52 тыс. рублей налогов в год».

В опросе приняли участие 15 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.